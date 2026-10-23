Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Das Geld im Rechenzentrumsboom fließt entlang der Lieferkette. Auf der OCP Global Summit in San José ging es Mitte Oktober um Racks, Kühlung und Stromversorgung für Anlagen der künstlichen Intelligenz. Dahinter steht eine einfache Rechnung, die für kleine wie für große Projekte gilt. Ohne Speicherchips läuft kein Beschleuniger, ohne Strom läuft keine Anlage, und ohne fertige Systeme bleibt beides ungenutzt. Wer eines dieser Glieder sicher besetzt, hat die Nase vorn. Wir sehen uns daher Micron Technology, NU E Power und Super Micro Computer genauer an.
Enthaltene Werte: CA6699882065,US5951121038,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen ...
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