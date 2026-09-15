Die Bohrungen erprobten die Randbereiche des Vorkommens Main und umfassten erste Bohrlöcher im Zink-Blei-Zielgebiet Steep Creek - die Analyseergebnisse stehen aus

Calgary, Alberta, 15. September 2026 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das "Unternehmen" oder "Integral") freut sich, den Abschluss seines Diamantbohrprogramms 2026 auf dem Projekt KAP ("KAP" oder das "Projekt") in den Mackenzie Mountains in den kanadischen Northwest Territories bekannt zu geben. Nach der Mobilisierung Anfang August wurden die Bohrungen am 8. August aufgenommen und am 10. September 2026 abgeschlossen. Die Demobilisierung der Bohranlage und der Abbau des Feldbetriebs sind im Gange.

Das Programm baute auf den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juli 2026 dargelegten Plänen auf und schloss an die historischen Explorationsarbeiten sowie die auf die karbonatgebundene Mineralisierung im Vorkommen Main ausgerichteten Bodenprobenahmen und Bohrungen von Integral im Jahr 2025 an. Der Schwerpunkt der diesjährigen Bohrungen lag auf der genaueren Definition der Geometrie des Vorkommens Main, der Erprobung von Lückenbereichen zwischen Gebieten mit Bohrabdeckung und der Bewertung möglicher Erweiterungen. Im Rahmen des Programms wurde auch eine Zink-Blei-Bodenanomalie im nahegelegenen Vorkommen Steep Creek (Abbildung 1) erprobt, das ein eigenständiges Gebiet für die Prüfung des Mineralisierungspotenzials des Projekts außerhalb von Main darstellt.

"Mit den Bohrungen in dieser Saison konnten wir die Randbereiche des Vorkommens Main untersuchen und das nahegelegene Ziel Steep Creek erproben", so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Integral Metals. "Unser nächster Schritt besteht darin, die geologischen und analytischen Daten aus jedem Gebiet auszuwerten, um zukünftige Explorationsarbeiten auszurichten. Wir möchten unserem Team vor Ort, Auftragnehmern und lokalen Partnern für ihre Arbeit während des Programms danken."

Die Demobilisierung umfasst die Demontage der Bohranlage und den Abzug von Gerätschaften, Bohrkernen und Personal vom Standort. Die verbleibenden technischen Arbeiten umfassen den Abschluss der Kernprotokollierung und -beprobung, die Laboranalyse und die Datenzusammenstellung, was der Verfeinerung des Geomodells dienen soll. Die Ergebnisse werden nach Erhalt der Analysewerte und der technischen Überprüfung - einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen - bekannt gegeben.

Abbildung 1. Überblick über die Explorationsarbeiten auf dem Projekt KAP

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo. (NWT L5387), Vice-President of Exploration von Integral Metals, in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the KAP Property, Mackenzie Mountains, Northwest Territories, Canada", der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

mailto:info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf das Bohrprogramm und die weiteren Explorationsarbeiten auf seinen Mineralkonzessionsgebieten.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Explorationsarbeiten wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich als Einschränkung für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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