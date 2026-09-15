"Massentaugliche Umsetzung des Energy Sharing" lautet die Überschrift zu einer Kleinen Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen, zu der die Bundesregierung nun eine Antwort vorgelegt hat. Zufriedenstellen dürfte dies aber wohl weder die Fragesteller noch den Teil der Erneuerbaren-Branche, der sich insbesondere für die Photovoltaik einen Impuls aus dem seit Dezember letzten Jahres in Paragraf 42c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) definierten und seit Juni umsetzbaren Instruments erhofft hatten. Die Grünen hatten schon einmal und zwar direkt nach dem Stichtag angefragt, ob die Bundesregierung ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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