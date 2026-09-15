Zürich - Die Migros richtet das Online-Geschäft neu aus. Das Unternehmen wird künftig als eigenständige Einheit im Geschäftsfeld «Online Retail» geführt. Entsprechend wird auch der Verwaltungsrat mit E-Commerce-Expertise gestärkt, wie der Migros-Genossenschafts-Bund am Dienstag mitteilte. So übernimmt Florian Teuteberg, CEO und Mitgründer von Digitec Galaxus, das Präsidium. Teuteberg ist bereits seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Migros Online. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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