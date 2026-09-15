Die Europäische Zentralbank hat ihre drei Leitzinssätze am 10. September 2026 um jeweils 25 Basispunkte angehoben. Der Einlagezins liegt damit ab dem 16. September bei 2,50 Prozent - doch was das für die Finanzierungskosten im Mittelstand bedeutet, entscheidet sich nicht in Frankfurt, sondern im eigenen Kreditvertrag.
Hintergrund ist der anhaltende Inflationsdruck, den die EZB unter anderem auf den Konflikt im Nahen Osten zurückführt. In ihrem Basisszenario erwartet die Notenbank für 2026 eine durchschnittliche Inflationsrate von 3,0 Prozent, für 2027 von 2,5 Prozent und für 2028 von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Hintergrund ist der anhaltende Inflationsdruck, den die EZB unter anderem auf den Konflikt im Nahen Osten zurückführt. In ihrem Basisszenario erwartet die Notenbank für 2026 eine durchschnittliche Inflationsrate von 3,0 Prozent, für 2027 von 2,5 Prozent und für 2028 von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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