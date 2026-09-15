Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im August weniger Gästeübernachtungen verzeichnet. Die Zahl der Logiernächte sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) anhand einer ersten Schätzung am Dienstag meldete. Dabei ging die Nachfrage der ausländischen Gäste um 2,2 Prozent zurück. Bei den Gästen aus dem Inland sank die Zahl der Übernachtungen um 1,9 Prozent. Damit hat sich die leichte Erholung im Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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