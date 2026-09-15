Gold & Silberprojekt: 3D-Modell zeigt neue Ziele

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ESGold meldet den Abschluss einer erweiterten geophysikalischen Untersuchung und eines neuen 3D-Modells für das Gold-Silber-Projekt Montauban westlich von Québec City. Die Daten erfassen nun rund 70 Quadratkilometer und zeigen geologische Strukturen bis in etwa 1,2 Kilometer Tiefe. Besonders der Süden sowie der Osten und Südosten rücken damit als Gebiete für weitere Erkundungsarbeiten in den Vordergrund.

ESGold meldet den Abschluss einer erweiterten geophysikalischen Untersuchung und eines neuen 3D-Modells für das Gold-Silber-Projekt Montauban westlich von Québec City. Die Daten erfassen nun rund 70 Quadratkilometer und zeigen geologische Strukturen bis in etwa 1,2 Kilometer Tiefe. Besonders der Süden sowie der Osten und Südosten rücken damit als Gebiete für weitere Erkundungsarbeiten in den Vordergrund.

Passives Verfahren blickt in die Tiefe

Für die zweite Phase der ANT (Ambient Noise Tomography) setzte CAUR Technologies 200 Drei-Komponenten-Geofone im Abstand von etwa 400 bis 600 Metern ein. Die Geräte zeichneten 32 Tage lang Bodenschwingungen auf. Anders als aktive seismische Verfahren benötigt ANT keine künstliche Schallquelle. Aus den Messungen entstand ein räumliches Modell an 1.251 Gitterpunkten. Nach Angaben von ESGold liefert die Auswertung geologische Hinweise für Tiefen zwischen rund 86 Metern und 1,2 Kilometern. Erkennbar seien breite, annähernd waagerechte Zonen mit niedriger Wellengeschwindigkeit sowie schmalere, fast senkrechte Korridore. Diese könnten unterschiedliche Gesteinspakete und tiefer reichende Störungszonen abbilden.