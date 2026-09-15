Forschende haben für den Berliner Olympiapark mögliche Erdwärmesondenfelder modelliert. Die Berechnungen betreffen das bestehende Stadion und einen möglichen Neubau; für die langfristige Versorgung des gesamten Parks sind weitere Untersuchungen nötig. Geothermie im Olympiastadion könnte nach Modellberechnungen den Wärmebedarf des bestehenden Berliner Stadions rechnerisch vollständig decken. Das haben Forschende des LIAG-Instituts für Angewandte Geophysik und der Universität Göttingen mit Partnern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver