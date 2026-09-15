Genf - Eine Schwächung des multilateralen Handelssystems könnte die Weltwirtschaft laut einem Bericht erheblich belasten. Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet im schlimmsten Fall mit Einbussen von fast 10 Prozentpunkten beim globalen BIP bis 2050. Die WTO skizzierte in ihrem neuen Welthandelsbericht verschiedene Szenarien für die Zukunft, wie sie am Dienstag in Genf mitteilte. Die potenziellen Effekte seien bedeutend und dürften nicht unterschätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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