Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA: ABO Energy schließt Rahmenvereinbarung zur Veräußerung des argentinischen Portfolios Die ABO Energy KGaA hat heute den Verkauf ihres argentinischen Portfolios an die Novva-Gruppe vereinbart. Das Portfolio umfasst Erneuerbare-Energien-Projekte in der Entwicklungsphase mit einer Gesamtleistung von 3,17 Gigawatt. Der Verkauf soll in den nächsten Monaten im Zuge einer bestätigenden Due Diligence in einem Share Purchase Agreement (SPA) finalisiert werden. Novva ist eine auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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