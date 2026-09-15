Im September letzten Jahres erfolgte mit erkennbarem Stolz die feierliche Eröffnung der damals größten Agri-Photovoltaik-Anlage Deutschlands. Heiko Geue, Minister für Finanzen und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, war eigens angereist und wurde vom Betreiber Vattenfall mit einem Karton Eier beehrt: Teil des Agri-Photovoltaik-Konzepts in Tützpatz ist die Hühnerhaltung auf rund der Hälfte der Gesamtfläche. Ein Jahr später läuft das Ganze allerdings noch nicht wie geplant. Zwar liefern die in drei Abschnitten aufgeteilten Solarmodule seit dem vergangenen Sommer mit ihrer vollen Nennleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland