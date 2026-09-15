Bussnang TG - Stadler Rail liefert acht Lokomotiven nach Italien. Der italienische Güterverkehrsbetreiber FS Logistix hat die Loks vom Typ Eurolight Dual für sein Unternehmen Mercitalia Shunting & Terminal bestellt, wie es in einem Communiqué vom Dienstag hiess. Stadler habe die Eurolight Dual speziell für die Anforderungen des italienischen Schienennetzes entwickelt. Sie sei mit einem Gleichstrom-Elektroantrieb und mit einem Dieselmotor ausgestattet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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