New York - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag zunächst überwiegend weiter nach unten gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben die Anleger vorsichtig. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,65 Prozent auf 52.082 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,17 Prozent auf 7.607 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nur minimal nach auf 29.126 Punkte. Er war zu Wochenbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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