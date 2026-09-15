Bern - Der Schweizer Rüstungskonzern Ruag hat eine Reorganisation angekündigt, die bis zu 49 Stellen kosten könnte. Betroffen sind die Standorte Bern, Thun und Emmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Grund für die Massnahmen sind ausbleibende Kundenaufträge in einem Geschäftsbereich und die Auslagerung von IT-Funktionen, wie es weiter heisst. Ein Konsultationsverfahren mit den Mitarbeitern läuft nach Angaben des Unternehmens derzeit. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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