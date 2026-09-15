Für den August geht die Bundesnetzagentur von einem Photovoltaik-Zubau von 1687,7 Megawatt aus. Dies geht aus der Veröffentlichung am Dienstag hervor, wobei die Inbetriebnahmen und Stilllegungen aus dem Marktstammdatenregister bis zum 14. September berücksichtigt sind. Angesichts der Meldefrist von vier Wochen für neue Anlagen hat die Bundesnetzagentur einen Puffer von 15 Prozent einkalkuliert. Real waren bis zum Stichtag 1466,7 Megawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen für August verzeichnet. Nach der Abschätzung der Bundesnetzagentur wird der Photovoltaik-Zubau im August damit wohl hinter dem Vormonat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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