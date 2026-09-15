Zürich/Winterthur - Das Swiss Science Center Technorama und die Zürcher Kantonalbank (ZKB) gehen eine langfristige Partnerschaft ein. Ab 2029 wird die ZKB Hauptpartnerin des Technorama. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht das Zukunftsprojekt Technorama 2050 - die umfassende Erneuerung und Weiterentwicklung des Technorama für die kommenden Generationen. Mit der Partnerschaft verbinden zwei Institutionen ihre Kräfte, die den Kanton Zürich auf unterschiedliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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