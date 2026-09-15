Seit einigen Tagen befindet sich die Enerparc AG in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Inzwischen sind auch ihre Schwestergesellschaften Pvwerk und Sonnen Tiefbau, die für die Umsetzung der Projekte verantwortlich sind, betroffen und befinden sich in einem vorläufigen Insolvenzververfahren in Eigenverwaltung. Der vorläufige Insolvenzverwalter der Enerparc AG, Stefan Denkhaus, gab am Dienstag einige Einblicke in das Verfahren und informierte über den aktuellen Stand. "Eine relevante Finanzierung für Photovoltaik-Projekte mit Batteriespeichern ist gescheitert", sagte Denkhaus. Das war Ende Juni. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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