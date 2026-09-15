PITTSBURGH, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L.B. Foster Company (NASDAQ: FSTR), ein globaler Anbieter von Technologielösungen mit Produkten und Dienstleistungen für den Schienen- und Infrastrukturmarkt, hat den Ausbau seiner europäischen Distributionskapazität durch eine engere Partnerschaft mit dem globalen Logistikdienstleister Expeditors International bekannt gegeben. Damit unterstützt L.B. Foster seine langfristige Wachstumsstrategie in Europa.

Angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach Schienen- und Infrastrukturlösungen in ganz Europa investiert L.B. Foster gezielt in seine Lieferkettenkapazitäten, um Kunden noch besser betreuen zu können, die Lieferperformance zu steigern sowie die betrieblichen Ziele und die Nachhaltigkeitsbemühungen seiner Kunden wirksam zu unterstützen.

Nach mehr als zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit setzt L.B. Foster auf Expeditors als strategischen Distributionspartner für das europäische Festland und schafft damit zugleich einen neuen Vertriebsstandort in Deutschland. Die Initiative zielt darauf ab, die Produktlieferung zu optimieren, die Lieferkettenresilienz zu stärken und das Kundenerlebnis in den europäischen Kernmärkten insgesamt weiter zu verbessern.

Die Partnerschaft mit Expeditors untermauert die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und unterstützt das anhaltende Wachstum auf den europäischen Märkten.

Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen und Anforderungen an die Lieferkette bleiben enge Partnerschaften, resiliente Betriebsabläufe und ein verlässlicher Kundenservice entscheidende Faktoren für nachhaltigen Erfolg.

Die Verbindung der Branchenexpertise von L.B. Foster mit einem umfassenden globalen Logistiknetzwerk, lokaler Marktkenntnis, engagierter Kundenbetreuung und Lieferkettenkompetenz schafft eine skalierbare Distributionsplattform. Ziel ist es, die Produkte näher an die Kunden heranzubringen, die Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Logistikprozesse auf dem europäischen Festland zu vereinfachen.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement von L.B Foster und Expeditors wider, durch operative Exzellenz, Lieferkettenresilienz und strategische Investitionen in Logistikkapazitäten langfristigen Mehrwert zu schaffen. Die Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, das Wachstum markt- und branchenübergreifend sowie in allen Produktsegmenten voranzutreiben und gleichzeitig das Serviceniveau für Kunden in der gesamten Region zu verbessern.

Die zentrale Lage von Expeditors Germany und die gut ausgebaute logistische Infrastruktur bilden eine solide Grundlage für diese Initiative. Die Partnerschaft soll eine effiziente Logistik unterstützen, die operative Performance stärken und langfristigen Mehrwert für L.B. Foster sowie seine Kunden in ganz Europa schaffen.

Jason Bowlin, Senior Vice President, Rail, L.B. Foster, kommentiert:

"Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen waren effiziente, zuverlässige und resiliente Lieferketten noch nie so wichtig wie heute. Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Expeditors können wir unsere europäischen Kunden noch besser unterstützen, da wir viele der logistischen Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, die seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union entstanden sind.

Das neue Vertriebsmodell ist darauf ausgerichtet, Verzögerungen zu reduzieren, Zoll- und Handelsprozesse zu vereinfachen und die Lieferperformance insgesamt zu verbessern. Damit stärken wir unsere Fähigkeit, unseren Kunden auch weiterhin das hohe Serviceniveau zu bieten, das sie von uns erwarten, und zugleich unsere Wachstumsziele auf dem europäischen Markt voranzutreiben."

John Austin, Head of Segment - Friction Management, Europe, L.B. Foster, fügt hinzu:

"Wir streben an, im vierten Quartal betriebsbereit zu sein, und freuen uns darauf, unsere Kunden künftig durch eine schnellere und effizientere Produktverfügbarkeit zu unterstützen. Mit dieser Initiative helfen wir unseren Kunden, den reibungslosen Betrieb kritischer Eisenbahn-, Industrie- und Bergbauprojekte sicherzustellen, während wir unsere Reaktionsfähigkeit in der gesamten Region erhöhen.

Wir haben Deutschland aufgrund seiner zentralen Lage, der hervorragenden Transportinfrastruktur und der wachsenden Kundenbeziehungen in der gesamten Alpenregion als unser europäisches Distributionszentrum gewählt. Diese Investition bringt uns näher an unsere Kunden heran und schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum."

Die erweiterte Distributionskapazität ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in den Bemühungen von L.B. Foster, seine Investitionen in Europa und damit die Unterstützung für Kunden auszubauen, die einige der wichtigsten Verkehrsinfrastrukturnetze des Kontinents betreiben.

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