Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag tiefer geschlossen. Die gestiegenen Ölpreise und Marktrenditen in Verbindung mit Zweifeln an der Sicherheit von KI-Modellen bremsen die Börsen rund um den Globus. Immerhin schlossen die hiesigen Dividendenpapiere über ihren Tagestiefs. Denn die von den Marktteilnehmern besonders stark beachtete US-Zehnjahresrendite ist zuletzt etwas zurückgekommen. Gleichzeitig zieht die Zinsentscheidung der US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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