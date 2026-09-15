Paris / London / Zürich - Europas Börsen sind am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielt sich der Verkaufsdruck allerdings in Grenzen. Mit 6.236,50 Punkten dämmte der EuroStoxx 50 sein Minus auf 0,38 Prozent ein. Im Tagesverlauf war der Leitindex der Eurozone zeitweise auf ein Tief seit Juli abgesackt. Auch ausserhalb des Euroraums gab es diesmal Kursabschläge: Der Schweizer Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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