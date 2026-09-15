Velocity, die Plattform für Stablecoin-Zahlungen und Treasury-Management, gab heute eine Erweiterung seiner Serie-A-Finanzierungsrunde um 10 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich Visa Ventures, Circle Ventures, Ripple, Haun Ventures, Translink Capital und Mirana Ventures beteiligten. Die Erweiterung folgt auf die im vergangenen Monat angekündigte Serie-A-Finanzierung von Velocity in Höhe von 38 Millionen US-Dollar und wird das Unternehmen bei seinen Bemühungen unterstützen, Emittenten, Acquirern, Zahlungsanbietern, Finanzinstituten und Händlern weltweit eine Infrastruktur für Stablecoins bereitzustellen.

"Wir freuen uns sehr, mehrere neue Investoren bei Velocity begrüßen zu dürfen, darunter auch Visa über Visa Ventures", sagte Eric Queathem, Gründer und CEO von Velocity. "Von Anfang an haben wir uns darauf konzentriert, den Geldfluss im Zahlungsökosystem zu verbessern. Diese Investoren agieren im Zentrum dieses Ökosystems und werden uns wertvolle Einblicke liefern, während wir Stablecoins nutzen, um das Nutzererlebnis zu transformieren."

Velocity baut eine Infrastruktur auf, die es Institutionen und Unternehmen ermöglicht, Stablecoins für Abwicklungs-, Liquiditäts- und Treasury-Vorgänge zu nutzen, ohne ihre bestehenden Systeme ersetzen zu müssen. Die Plattform ist darauf ausgelegt, den Geldfluss hinter den Zahlungen kontinuierlicher zu gestalten, die Abhängigkeit von Vorfinanzierungen zu verringern und die Abwicklung über die üblichen Banköffnungszeiten hinaus zu erweitern.

"Stablecoins spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Neugestaltung des Wertflusses im Visa-Ökosystem, und Unternehmen wie Velocity tragen dazu bei, die Akzeptanz zu beschleunigen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner zu erschließen", sagte Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships bei Visa. "Wir freuen uns, in Eric und das Velocity-Team zu investieren, während sie die Infrastruktur aufbauen, die erforderlich ist, um den durch Stablecoins ermöglichten Geldfluss für jedes Unternehmen zugänglich zu machen."

Durch die Beteiligung von Circle Ventures und Ripple wird Velocity mit zwei bedeutenden Unternehmen verbunden, die regulierte Stablecoins und deren Einsatz in den Bereichen Zahlungsverkehr, Liquidität und institutionelle Finanzen vorantreiben. Die Investition von Translink Capital schafft eine strategische Brücke zu Velocitys Netzwerk aus Unternehmens- und institutionellen Partnern in ganz Asien. Ihre Investition spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass die nächste Phase der Stablecoin-Einführung nicht nur von den Vermögenswerten und Blockchains selbst abhängen wird, sondern auch von der Infrastruktur, die diese mit den bereits von Institutionen genutzten Bank-, Treasury- und Abwicklungssystemen verbindet.

Haun Ventures bringt eine langfristige Perspektive mit, die durch Investitionen in mehrere Generationen von Stablecoin- und Finanzinfrastrukturunternehmen geprägt ist. Die Investition in Velocity spiegelt die Überzeugung wider, dass Stablecoins zunehmend in die Systeme integriert werden, die Zahlungsverkehr, Bankwesen und Treasury untermauern.

"Haun Ventures hat schon früh an die Stablecoin-Infrastruktur geglaubt und sowohl in Bridge als auch in BVNK investiert. Velocity stellt die nächste Entwicklungsstufe dieser These dar", sagte Chris Ahn, Partner bei Haun Ventures. "Stablecoins gehen über schnellere Transaktionen hinaus und entwickeln sich zu einer grundlegenden Schicht für das globale Finanzwesen. Velocity entwickelt die Technologie, die es großen Institutionen ermöglicht, sie direkt in ihre Zahlungs- und Treasury-Abläufe zu integrieren."

Mit einer Gesamtfinanzierung der Serie A in Höhe von 48 Millionen US-Dollar wird Velocity seine Plattform weiter ausbauen und seine Aktivitäten im globalen Zahlungs- und Treasury-Ökosystem vertiefen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Stablecoins zu einem nahtlosen Bestandteil des Geldtransfers und der Geldverwaltung von Institutionen zu machen und Emittenten, Acquirer, Händler und Finanzinstitute über eine Infrastruktur zu verbinden, die für eine kontinuierliche globale Abwicklung ausgelegt ist.

Über Velocity

Velocity ist die erste Stablecoin-Zahlungs- und Treasury-Plattform, die speziell für globale CFOs und Treasurer entwickelt wurde. Durch die Kombination regulierter Stablecoins mit traditioneller Finanzinfrastruktur ermöglicht die Plattform Unternehmen, Gelder in Echtzeit zu bewegen, Liquidität effizienter zu verwalten und den globalen Zahlungsverkehr zu vereinfachen. Velocity hilft Finanzteams dabei, Wechselkurs- und Liquiditätsfriktionen zu reduzieren, gebundenes Kapital freizusetzen und einen besseren Überblick über globale Cashflows zu gewinnen.

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