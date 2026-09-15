Berlin - Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) hat seine Partei vor einem Kanzlertausch gewarnt und eine lange Kanzlerschaft von Friedrich Merz (CDU) vorausgesagt.



Die Frage sei, ob es darum gehe, in einer schwierigen Zeit Kurs zu halten oder darum, zu glauben, dass man mit personalpolitischen Maßnahmen Probleme lösen könnte, sagte Koch, der als enger Vertrauter und Berater von Merz gilt, dem Podcast "Ronzheimer". Er habe dazu eine klare Meinung. Wer eine andere habe, müsse sie formulieren und müsse die daraus notwendigen Konsequenzen versuchen zu formulieren.



Sein Rat wäre das nicht, sagte Koch zu einem möglichen Kanzlertausch. Er kenne auch keine Situation in Deutschland oder Europa, in der das zu besonders guten Ergebnissen geführt habe.



Merz sei im Augenblick in einer besonders komplizierten Situation, so Koch. Der Kanzler habe mit der Schuldenaufnahme zu Beginn seiner Amtszeit etwas getan, das historisch notwendig sei, damit jedoch aus Sicht vieler Wähler ein Wahlversprechen gebrochen. Merz' ungünstige Ausgangsposition werde auch durch die Koalition mit der SPD erschwert. Die Union könne die Erwartungen nur sehr langsam und zäh und dann auch nicht so vollständig erfüllen, wie von den Wählern gewünscht. Derzeit befinde sich die CDU an einem absoluten Tiefpunkt dieser Diskussion und müsse sich entscheiden, ob man die Kraft und den Mut habe, da durchzusteuern und wieder in ruhigere See zu kommen, was er für möglich halte, oder ob man in der Nervosität dieses Tages Entscheidungen treffen wolle.



Roland Koch hält Merz trotz historisch schlechter Umfragewerte für den richtigen Bundeskanzler. Deutschland könne derzeit keinen besseren Kanzler haben in dieser kritischen internationalen Situation. Koch sagte, er habe den Wunsch und die Überzeugung, dass Merz noch sehr lange Bundeskanzler in diesem Land sein wird.





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