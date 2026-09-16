Berlin - Nach dem Hitzesommer 2026 warnt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vor den Folgen des Klimawandels und mahnt mehr Initiative seitens der Politik und der Wirtschaft an. "Hitze und Dürre haben auch diesen Sommer schwerwiegende Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft verursacht", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



"Wir sollten Extremwetter nicht erst dann zum Thema machen, wenn der Schaden bereits entstanden ist, sondern systematisch vorbeugen. Deshalb brauchen wir an den Klimawandel angepasste Verkehrswege und Gebäude sowie eine verlässliche Energie- und Wasserversorgung", so Asmussen.



Neben schweren Auswirkungen auf die Gesundheit vieler Menschen hat die extreme Hitze auch die Wirtschaft belastet. Verschiedene Institute rechnen damit, dass Hitze und Dürre das deutsche Wirtschaftswachstum im dritten Quartal um 0,1 bis 0,5 Prozentpunkte verringern könnten. Das geht aus einer GDV-Auswertung aktueller Analysen hervor.



Die Versicherer führen diesen Dämpfer auf verschiedene Faktoren zurück. So arbeiteten Menschen bei hohen Temperaturen weniger produktiv und die Herstellung einiger Erzeugnisse könne hitzebedingt ausfallen. Außerdem bräuchten Unternehmen mehr Energie für Kühlung, was wiederum höhere Kosten bedeute. Und schließlich erschwerten die niedrigen Pegelstände großer Flüsse den Transport von Waren.



Hitzewellen werden durch die globale Erwärmung stärker und wahrscheinlicher. Der Effekt wird weiter verstärkt, solange zusätzliche Treibhausgase etwa durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre gebracht werden.





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