Düsseldorf - Vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin warnt der Digital-Experte Benjamin Shultz von der Denkfabrik Agora Digitale Transformation vor einem weiteren Vertrauensverlust in die Politik infolge von KI-Manipulationen. Deepfakes könnten Menschen in die Irre führen, indem sie deren Wahrnehmung der Realität verzerren, sagte er der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).



Diese Art der Manipulation erleichtere es, demokratische Prozesse und politische Parteien zu beeinflussen und zu destabilisieren. Politik werde dadurch emotional aufgeladener, unübersichtlicher und chaotischer, warnte Shultz. Damit gehe der Schaden von Deepfakes weit über den einzelnen Inhalt hinaus.



Auch der Politikberater Martin Fuchs warnte vor den Folgen von Deepfakes in Wahlkämpfen. Die größte Gefahr der Manipulation von KI sei nicht das manipulierte Video selber, sondern das Grundmisstrauen, sagte Fuchs. Das führe zu einem weiteren Vertrauensverlust in der Bevölkerung, die jetzt schon nicht wisse, was sie glauben solle und was nicht, weil man KI nicht mehr erkennen könne, führte Fuchs aus.





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