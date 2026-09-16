Berlin - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält die geplante Verpflichtung von Soldaten für den Einsatz in der Litauen-Brigade für richtig.
Der Verteidigungsminister habe bei der Aufstellung der Brigade in Litauen auf Freiwilligkeit gesetzt, sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe). Das könne man so machen. Wenn sich aber bei dieser wichtigen Aufgabe nicht genug freiwillige Soldaten melden, dann müsse er einen entsprechenden Befehl erteilen, sagte die FDP-Politikerin. "Soldat sein ist kein 'Wünsch dir was'. Soldat sein bedeutet, im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik im Bündnis seinen Dienst zu tun."
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Dienstag die Verpflichtung von Soldaten im mittleren dreistelligen Bereich ankündigen lassen.
Der Verteidigungsminister habe bei der Aufstellung der Brigade in Litauen auf Freiwilligkeit gesetzt, sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgabe). Das könne man so machen. Wenn sich aber bei dieser wichtigen Aufgabe nicht genug freiwillige Soldaten melden, dann müsse er einen entsprechenden Befehl erteilen, sagte die FDP-Politikerin. "Soldat sein ist kein 'Wünsch dir was'. Soldat sein bedeutet, im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik im Bündnis seinen Dienst zu tun."
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Dienstag die Verpflichtung von Soldaten im mittleren dreistelligen Bereich ankündigen lassen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur