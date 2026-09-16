Globale Marken wie Bosch, Castrol, Coca-Cola Al Ahlia Beverages und Moët Hennessy erobern die Bühne in Barcelona, wenn Kinaxis die Richtung für die nächste Lieferkettenära vorgibt

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen für KI-gestützte Lieferkettenplanung und -orchestrierung, vereint einige der weltweit innovativsten Lierferkettenverantwortlichen bei der Kinexions EMEA 2026, die von 26. bis zum 28. Oktober stattfindet. Die Konferenz, die auf der Vision der operativen Orchestrierung aufbaut, die Kinaxis Anfang des Jahres vorgestellt hat, bietet einen Einblick, wie führende Organisationen KI-Innovation und agentische Fähigkeiten nutzen, um Lierferkettenverantwortlichen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, Maßnahmen im gesamten Unternehmen zu koordinieren und messbare Ergebnisse zu fördern.

Von KI-Potenzial zu operativem Einfluss

Organisationen investieren weiterhin stark in KI, viele haben jedoch Probleme, Informationen in Handlungen umzusetzen nur 12 der Lierferkettenverantwortlichen sehen sich selbst trotz der weitgehenden Bereitstellung von KI-Funktionen als KI-Experten. Kinaxis-CEO Razat Gaurav und Executive Vice President, EMEA, Fabienne Cêtre, eröffnen die Hauptbühne mit einer Erörterung der Marktkräfte, die die globalen Lieferketten umgestalten, und der Funktion der operativen Orchestrierung bei der Unterstützung von Unternehmen, diese Kluft zu schließen, indem sie Personen, Prozesse, Daten und KI im Unternehmen vernetzen. Diese Willkommensveranstaltung wird weltweit per Livestreaming übertragen.

Das Programm auf der Hauptbühne ermöglicht einen Blick auf die Technologien, die die Lieferkette umgestalten, und die Entwicklung der KI von einem Instrument, das Entscheidungen unterstützt, zu einem operativen Partner.

Andrew Bell, Chief Product Officer , wird zeigen, was die Zukunft für Kinaxis bereithält, darunter die fortgesetzte Entwicklung von Maestro und ein genauerer Blick darauf, wie Innovationen in der KI-gestützten Orchestrierung Lieferkettenteams helfen werden, schneller zu reagieren und Entscheidungen funktionsübergreifend abzustimmen.

, wird zeigen, was die Zukunft für Kinaxis bereithält, darunter die fortgesetzte Entwicklung von Maestro und ein genauerer Blick darauf, wie Innovationen in der KI-gestützten Orchestrierung Lieferkettenteams helfen werden, schneller zu reagieren und Entscheidungen funktionsübergreifend abzustimmen. Manik Sharma, Chief of Agentic Solutions, wird sich anschließend detaillierter ansehen, wie Forward Deployed Engineering(FDE)-Teams neben Organisationen arbeiten, um agentische KI in reale Unternehmensumgebungen zu bringen und den messbaren Wert zu beschleunigen.

"Lieferketten werden in einer Umgebung betrieben, in der sich das Tempo und die Komplexität der Entscheidungsfindung grundlegend verändert haben", sagte Razat Gaurav, CEO von Kinaxis. "KI schafft eine vollkommen neue Grenze für die Lieferketten, aber die Technologie allein schafft keinen Geschäftswert. Bei Kinexions Nordamerika haben wir unsere Vision der operativen Orchestrierung implementiert, um besser vernetzt von Entscheidungen zu Ergebnissen zu kommen. Seitdem verwandeln wir diese Vision in echte Fähigkeiten für unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt. In Barcelona werden wir den Teilnehmenden zeigen, wie das Realität wird und was es für die Zukunft der Lieferkette bedeutet."

Hauptrede: Menschliche Performance in einer KI-gestützten Welt

Als Hauptredner wird Dr. James Hewitt auf die Bühne kommen, Wissenschaftler auf dem Gebiet der menschlichen Leistungsfähigkeit, Autor und Experte für Leistung unter Druck. Unter Bezugnahme auf Untersuchungen, die sich von der Formel 1 bis hin zu Fortune-500-Organisationen erstrecken, wird Hewitt veranschaulichen, warum menschliches Urteilsvermögen und Vertrauen wichtiger werden, während die KI an Autonomie gewinnt. Das Gleichgewicht zwischen menschlichem Urteilsvermögen und intelligenter Technologie zieht sich durch die Veranstaltung, wenn Kinaxis erörtert, was eine zunehmend agentische Welt für die Zukunft der Lieferkettenindustrie und ihre Verantwortlichen bedeutet.

Drei Tage Einblicke, Innovation und Gemeinschaft

Die Teilnehmenden hören direkt von weltweit führenden Köpfen bei Bosch, Castrol, Coca-Cola Al Ahlia Beverages, Moët Hennessy und anderen, wie sie mit komplexen globalen Lieferketten, Volatilität und sich ändernden Geschäftsanforderungen umgehen. Kinexions EMEA bietet dedizierte Produkt-Showcases, Vorträge unter Leitung von Experten und praktische Bootcamps, um das Konzept in Aktion zu erleben. Dazu erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, die Technologien und Methodiken hinter der Vision für operative Orchestrierung von Kinaxis zu entdecken. Das Programm wird auch Möglichkeiten bieten, mit Partnern und Kollegen ins Gespräch zu kommen, unter anderem im Rahmen des Women in Supply Chain Breakfast, einem dedizierten Forum für Führungskräfte, das die Frauen feiert, die dabei helfen, die Branche voranzubringen.

Kinexions EMEA 2026 findet vom 26. bis zum 28. Oktober im Grand Hyatt Barcelona statt.

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Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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