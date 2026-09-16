2025 nahmen mehr als 56.000 Landwirte auf einer Fläche von 4,6 Millionen Acres in 11 Ländern an den Programmen teil

ADM (NYSE: ADM), ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen aus der Natur, hat heute seinen vierten jährlichen Bericht zur regenerativen Landwirtschaft veröffentlicht, der aufzeigt, wie die Programme des Unternehmens Landwirte unterstützen, landwirtschaftliche Lieferketten stärken und weltweit messbare Umweltvorteile erzielen.

"Resilienz beginnt im landwirtschaftlichen Betrieb. Durch die Verbesserung und den Schutz der Bodengesundheit können sich Landwirte besser an veränderte Bedingungen anpassen und produktive Betriebe aufrechterhalten", sagte Greg Morris, SVP und President, Ag Services and Oilseeds, ADM. "Diese Resilienz kann sich über die gesamte Wertschöpfungskette erstrecken und dazu beitragen, das Lebensmittelsystem zu stärken, auf das wir alle angewiesen sind."

2025 beteiligten sich im Rahmen der Programme für regenerative Landwirtschaft von ADM mehr als 56.000 Landwirte auf einer Fläche von rund 4,6 Millionen Acres, in 11 Ländern und mit 10 Kulturpflanzen. Im Vergleich zu regionalen Referenzwerten führten die Programme zu einer Reduzierung von etwa 946.000 Tonnen CO2-Äquivalenten.

"ADM betrachtet die Landwirtschaft als ein wirkungsvolles Mittel, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, und unsere Arbeit im Bereich der regenerativen Landwirtschaft zeigt, wie wir in einzigartiger Weise positioniert sind, um die landwirtschaftliche Produktion in großem Maßstab mit Märkten mit geringerem CO2-Ausstoß zu verbinden", fügte Morris hinzu.

ADM baute zudem die Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette durch neue Partnerschaften aus, darunter Initiativen mit PepsiCo und Mars und General Mills und Walmart. Diese Kooperationen bringen Landwirte, ADM und nachgelagerte Kunden zusammen, um die regenerative Landwirtschaft auszuweiten und gleichzeitig entlang der gesamten Lieferkette Mehrwert zu schaffen.

Der umfassende Bericht enthält:

ADMs globalen Ansatz zur regenerativen Landwirtschaft, einschließlich Definitionen, Grundsätzen und Praktiken.

Aktuelle Informationen zu Programmen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Beispiele dafür, wie ADM Landwirte mit technischer Unterstützung, Anreizen und nachgelagerten Kunden vernetzt, um die regenerative Landwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben.

Erkenntnisse aus Landwirtbefragungen und Verbraucherforschung.

Seit 2023 bietet der Jahresbericht von ADM einen transparenten Einblick in den Ansatz, die Fortschritte und die Ergebnisse des Programms sowie in die Partnerschaften, die dazu beitragen, die Arbeit voranzubringen.

"Damit diese Fortschritte von Dauer sind, muss die regenerative Landwirtschaft sowohl auf den landwirtschaftlichen Betrieben als auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette funktionieren", sagte Morris. "Das bedeutet, den Landwirten zuzuhören, Daten zu nutzen, um Ergebnisse zu verstehen und unsere Programme zu verbessern, sowie mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um eine Marktnachfrage aufzubauen, die dazu beiträgt, dass diese Praktiken Bestand haben und wachsen."

Der vollständige Bericht von ADM zur regenerativen Landwirtschaft 2026 kann hier nachgelesen werden.

Über ADM

ADM nutzt die Kraft der Natur, um die Lebensqualität zu verbessern. Wir sind ein unverzichtbarer globaler Manager und Verarbeiter in der landwirtschaftlichen Lieferkette und sorgen für Ernährungssicherheit, indem wir lokale Bedürfnisse mit globalen Kapazitäten verbinden. Wir sind ein führender Anbieter von Nahrungs- und Futtermitteln und bieten eines der branchenweit breitesten Portfolios an Inhaltsstoffen und Lösungen aus der Natur. Wir sind Vorreiter in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden und verfügen über ein branchenführendes Produktsortiment für Verbraucher, die nach neuen Wegen zu einem gesünderen Leben suchen. Wir sind ein innovatives Vorreiterunternehmen, das den Weg in eine Zukunft mit neuen biobasierten Lösungen für Verbraucher und Industrie ebnet. Und wir sind führend bei unternehmensorientierten Nachhaltigkeitsinitiativen, die einen starken Agrarsektor, widerstandsfähige Lieferketten und eine umfangreiche und wachsende Bioökonomie unterstützen. Weltweit decken unser Fachwissen und unsere Innovationskraft entscheidende Bedürfnisse ab von der Ernte bis zum Verbraucher. Erfahren Sie mehr unter www.adm.com.

Quelle: Unternehmensmitteilung

Quelle: ADM

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