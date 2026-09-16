Rekordumsatz, deutlich höheres bereinigtes EBITDA und starke operative Mittelzuflüsse verbessern die Ausgangslage. Gleichzeitig rücken Keliber, Burnstone, Mt Lyell und Brownfield-Projekte an wichtige Umsetzungsschritte.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Limited. Ersteller/Verbreiter: SRC Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 15.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Rohstoffpreise stärken die Produzenten +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

hohe Edelmetallpreise haben den Cashflow vieler Produzenten im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert. Gleichzeitig bleiben die Märkte volatil: Platin und Palladium reagieren auf die Automobilnachfrage, Lithium steht zwischen wachsender Batterie- und Speichernachfrage sowie zusätzlichem Angebot, und Kupfer wird durch Elektrifizierung und Netzausbau strategisch unterstützt. Für breit aufgestellte Produzenten entsteht daraus ein entscheidender Vorteil: laufende Cashflows können Projekte finanzieren, ohne dass jede Wachstumsstufe allein vom Kapitalmarkt abhängt.

Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) verbindet ein großes südafrikanisches PGM- und Goldgeschäft mit Recycling, Lithium und künftiger Kupferproduktion. Die Investmentthese beruht damit auf vier Säulen: starke operative Mittelzuflüsse, sinkende Nettoverschuldung, mehrere organische Wachstumsprojekte und eine breitere Rohstoffbasis.

Erstes Halbjahr 2026 - ein tolles Ergebnis

Die am 1. September 2026 veröffentlichten Halbjahreszahlen zeigen den Einfluss des Preisumfelds klar. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 64% auf 89,98 Mrd. Rand, das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 111% auf 31,84 Mrd. Rand. Nach einem Verlust von 3,91 Mrd. Rand im Vorjahreszeitraum erzielte Sibanye einen Gewinn von 18,81 Mrd. Rand. Der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit erreichte 19,6 Mrd. Rand. Die Bilanz verbesserte sich ebenfalls. Die Nettoverschuldung wurde gegenüber Ende 2025 mehr als halbiert und lag zum 30. Juni 2026 bei rund 9,7 Mrd. Rand. Das Unternehmen meldete zudem eine Zwischendividende von 201 Cent je Aktie.

Der durchschnittlich erzielte PGM-Korbpreis der südafrikanischen Aktivitäten stieg um 67% auf 2.681 US-Dollar je 4E-Unze. 4E steht für Platin, Palladium, Rhodium und Gold. Der durchschnittlich erzielte Goldpreis in Südafrika erhöhte sich um 35% auf 4.597 US-Dollar je Unze.

Südafrikanische PGM-Aktivitäten bleiben der Ertragsmotor

Die südafrikanischen PGM-Aktivitäten produzierten im ersten Halbjahr einschließlich des Einkaufs von Drittmaterial 831.307 4E-Unzen. Das entsprach einem Rückgang von einem Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg dennoch um 302% auf 19,2 Mrd. Rand. Die vom Unternehmen ausgewiesene AISC-Marge betrug 44 Prozent. Die AISC-Prognose von 26.500 bis 27.500 Rand je 4E-Unze bezieht sich auf die gemanagten südafrikanischen PGM-Aktivitäten und schließt bestimmte Kosten für Drittmaterial sowie Mimosa aus. Für das Gesamtjahr hält Sibanye an einer Produktionsprognose von 1,65 bis 1,75 Mio. 4E-Unzen fest. Die Prognose umfasst Drittmaterial und 50% der zurechenbaren Mimosa-Produktion. Die Kombination aus stabiler Produktion und höheren Preisen liefert den aktuellen Erfolg.

Brownfield-Projekte mit vorhandener Infrastruktur

Brownfield-Projekte bauen auf vorhandenen Schächten, Anlagen oder Betriebserfahrungen auf. Dadurch könnte der Kapitalbedarf gegenüber einem vollständig neuen Greenfield-Projekt geringer und die Umsetzung planbarer sein.

Bei Marikana nähert sich K4 nach Unternehmensangaben dem stabilen Produktionsniveau. In Rustenburg wurde der Aufbau des Siphumelele-UG2-Projekts begonnen. UG2 bezeichnet eine chrom- und PGM-haltige Erzlage. Nach Unternehmensplanung könnten die südafrikanischen Brownfield-Projekte dazu beitragen, langfristig ein Produktionsprofil von etwa 1,5 Mio. 4E-Unzen pro Jahr zu erhalten und den Anteil mechanisierter Förderung zu erhöhen.

Parallel dazu laufen bei Kwezi Konsultationen über eine mögliche Restrukturierung. Der Schacht nähert sich nach Unternehmensangaben dem Ende seiner wirtschaftlichen Lebensdauer. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen. Für Anleger ist dies ein konkreter Hinweis darauf, dass Portfolioverbesserung und Kostenkontrolle auch Anpassungen bestehender Betriebe umfassen können.

Goldgeschäft mit höherem Cashflow

Die südafrikanischen Goldaktivitäten produzierten im ersten Halbjahr 293.665 Unzen. Die Produktion lag damit zwei Prozent unter dem Vorjahreswert. Eine neun Prozent niedrigere Untertageproduktion wurde durch eine um 13% höhere Oberflächenproduktion teilweise ausgeglichen. Die Goldverkäufe stiegen auf 308.261 Unzen.

Das bereinigte EBITDA erreichte 9,0 Mrd. Rand. Zugleich erhöhte sich die AISC auf 3.105 US-Dollar je Unze. Als Gründe nennt Sibanye unter anderem höhere Royalties, gestiegene Pumpkosten bei Driefontein, Inflation und höhere Kosten für zugekauftes Material bei Cooke. Der höhere Goldpreis überkompensierte diese Belastungen im ersten Halbjahr.

Burnstone soll die Goldbasis verjüngen

Burnstone könnte mittelfristig eine wichtige Rolle für die südafrikanische Goldproduktion übernehmen. Im stabilisierten Betrieb soll das Projekt nach Unternehmensangaben rund 130.000 Unzen Gold pro Jahr liefern. Das Projekt würde damit nicht nur zusätzliche Produktion ermöglichen, sondern könnte auch zur Reserveersetzung beitragen und die Abhängigkeit von tieferen, kostenintensiveren Abbaubereichen verringern.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited

Für 2026 sind nach der Unternehmensguidance 98 Mio. Rand beziehungsweise rund 5 Mio. US-Dollar Projektkapital vorgesehen. Der wirtschaftliche Beitrag hängt davon ab, ob Bau, Finanzierung, Genehmigungen und Hochlauf im vorgesehenen Rahmen bleiben.

Keliber wechselt von der Bauphase in den Hochlauf

Keliber ist der wichtigste neue Lithiumbaustein im Konzernportfolio. Im ersten Halbjahr begann die Förderung in der Syväjärvi-Mine. Bis Ende Juni wurden 217.500 Tonnen Erz abgebaut und ein Vorrat von 185.500 Tonnen aufgebaut. Im April begann die Heißinbetriebnahme des Konzentrators. Dabei wurden kontinuierliche Betriebsphasen von bis zu 142 Stunden erreicht. Der nächste Schritt ist die Stabilisierung von Erzaufbereitung und Konzentratqualität. Für 2026 plant Sibanye eine Produktion von 15.000 bis 20.000 Tonnen Spodumen-Konzentrat. Die 2026-Guidance von 180 bis 190 Mio. Euro umfasst Bau-, Anlauf-, Erhaltungs- und aktivierte Kosten. Bis Ende Juni beliefen sich die kumulierten Bauausgaben auf 719 Mio. Euro.

Quelle: Sibanye-Stillwater Limited

Lithium eröffnet Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) einen neuen Zukunftsmarkt, erhöht aber zugleich die Komplexität des Konzerns. Die integrierte Inbetriebnahme, die Lithiumpreise und die Anlaufkurve bleiben die entscheidenden Variablen. Der Konzern selbst verfolgt daher einen gestuften Hochlauf, um technische und finanzielle Risiken zu begrenzen.

Mt Lyell bringt eine zusätzliche Kupferoption

Mit Mt Lyell in Tasmanien verfügt Sibanye über ein weiteres organisches Wachstumsprojekt. Nach der positiven Investitionsentscheidung des Boards soll das Projekt im stabilisierten Betrieb etwa 26.000 Tonnen Kupfer, 16.000 Unzen Gold und 116.000 Unzen Silber pro Jahr produzieren. Die Erstproduktion wird derzeit für Anfang 2029 erwartet. Mt Lyell erweitert die Rohstoffbasis um Kupfer und könnte damit von langfristigen Trends bei Stromnetzen, Rechenzentren und Elektrifizierung profitieren.

Recycling wird zur eigenständigen Wachstumssäule

Das Recyclinggeschäft liefert einen zusätzlichen Cashflow außerhalb des klassischen Minenbetriebs. Es umfasst die Standorte in Pennsylvania, North Carolina und Montana. Im ersten Halbjahr stieg die Menge der recycelten und verkauften Edelmetalle um 142% auf rund 2,8 Mio. Unzen. Die Goldäquivalente erhöhten sich auf 244.000 Unzen nach 165.000 Unzen im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA des Recyclinggeschäfts erreichte 164 Mio. US-Dollar. Der Beitrag ist vor allem durch die Integration von North Carolina, höhere Volumina in Pennsylvania, Feed-Optimierung und das Preisumfeld gestiegen. Die weitere Entwicklung hängt von verfügbaren Feedstocks, Metallpreisen, Verarbeitungskosten und der operativen Integration ab.

Aktuelle operative Themen bleiben wichtig

Neben den Wachstumsprojekten müssen Anleger die operative Umsetzung im Blick behalten. Für Teile des US-PGM-Geschäfts wurde Anfang September ein Streik der United Steelworkers gemeldet. Betroffen waren Stillwater East und die Columbus-Aufbereitungsanlage. East Boulder war nicht betroffen.

Zusätzliche Einblicke finden Sie im folgenden Video.

Der nachfolgende, von Commodity-TV produzierte Beitrag wurde von Sibanye-Stillwater bezahlt und erscheint im Auftrag des Unternehmens.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-focus-on-maximizing-margins-and-operational-efficiency/

Fazit und nächste Meilensteine

Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) startet aus einer deutlich verbesserten finanziellen Position in die nächste Entwicklungsphase. Höhere Metallpreise haben im H1-2026 den Cashflow gestärkt, die Nettoverschuldung sank, und mehrere Projekte rücken in die Umsetzung. Bei Keliber steht nun der Produktionshochlauf an. Burnstone muss Bau und Anlauf bestätigen. Mt Lyell ist auf dem Weg die nächsten Entwicklungs- und Finanzierungsstufen erreichen. Bei den Brownfield-Projekten gilt es, die geplanten Produktionsbeiträge bei kontrollierten Kosten zu realisieren. Für die Aktie ergibt sich daraus eine nachvollziehbare Perspektive.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Offenlegung und Disclaimer

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Ersteller und Verbreiter: SRC swiss resource capital AG;?Autor: freier Wirtschaftsjournalist; ?Redaktionsstand: 14. September 2026

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Informationsgrundlage und Kennzahlen

Die Informationen beruhen insbesondere auf Sibanye-Stillwaters "Operating and financial results for the six months ended 30 June 2026" vom 1. September 2026 sowie auf den Unternehmensmeldungen zur US-PGM-Arbeitsbeziehung vom 2. September 2026 und zur Kwezi-Konsultation vom 8. September 2026. Ergänzend wurden weitere öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen verwendet. Eine eigene technische Prüfung oder unabhängige Verifizierung der vom Unternehmen veröffentlichten Produktions-, Projekt- oder Wirtschaftlichkeitsangaben wurde nicht durchgeführt. Intro-Bild: Sibanye-Stillwater

Bereinigtes EBITDA, AISC, notionaler Free Cashflow, 4E-Unzen, 2E-Unzen und weitere nicht nach IFRS standardisierte Kennzahlen werden entsprechend der Definition des Unternehmens verwendet. Sie sind möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und dürfen nicht isoliert von IFRS-Kennzahlen betrachtet werden. 4E umfasst Platin, Palladium, Rhodium und Gold; 2E umfasst Platin und Palladium.

Interessenkonflikte und Vergütung

Nach dem zum Redaktionsschluss zugrunde gelegten Bestandsabgleich hielt die SRC swiss resource capital AG keine Aktien oder ADRs von Sibanye-Stillwater. Ebenso bestanden keine Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder Netto-Long-/Short-Positionen von mindestens 0,5 Prozent. Künftige Geschäfte sind möglich. Eine solche Möglichkeit begründet keinen Anspruch auf eine positive Darstellung.

Die Veröffentlichung kann die Aufmerksamkeit für Sibanye-Stillwater und deren Wertpapiere erhöhen und dadurch Marktstimmung oder Handel beeinflussen. Weitere entgeltliche oder geschäftliche Beziehungen sind vor Veröffentlichung gesondert zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.

Chancen und Risiken

Mögliche Chancen ergeben sich aus einer anhaltend positiven Entwicklung der Gold-, Platin-, Palladium-, Rhodium-, Kupfer- und Lithiumpreise, stabiler Produktion, sinkenden Stückkosten, dem Keliber-Hochlauf, Burnstone, Mt Lyell, den südafrikanischen Brownfield-Projekten und der Skalierung des Recyclinggeschäfts. Diese Entwicklungen sind nicht sicher und hängen von den jeweiligen Annahmen und Rahmenbedingungen ab.

Ein Investment in Sibanye-Stillwater ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Inflations-, Energie-, Arbeits- und Materialkostenrisiken, operative und technische Risiken, geologische und metallurgische Risiken, Produktionsausfälle, Sicherheitsrisiken, Arbeitskonflikte und Restrukturierungen, politische und regulatorische Risiken, Genehmigungsrisiken, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, hohe Kapitalintensität, Projektüberschreitungen, Hochlauf- und Ramp-up-Risiken bei Keliber, Burnstone und Mt Lyell sowie Risiken aus Recyclingvolumen und Feedstock-Verfügbarkeit.

Die aktuelle Kwezi-Konsultation und die arbeitsbezogenen Themen im US-PGM-Geschäft können Produktion, Kosten und Zeitpläne beeinflussen. Die tatsächliche Entwicklung kann von den veröffentlichten Unternehmensplanungen und Studien erheblich abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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