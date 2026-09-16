Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak hat die jüngsten Sabotageversuche gegen das deutsche Stromnetz zu einer Form von Terrorismus erklärt. "Wer Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur vornimmt, um Chaos und Unheil anzurichten und Menschen zu schädigen, ist ein Terrorist", sagte Banaszak dem "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Und da ist mir auch vollkommen egal, mit welcher vermeintlichen politischen Motivation das begründet wird. Nichts begründet solche Akte."
Vor wenigen Tagen hatte die Polizei bei Aachen einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der bundesweit Anschläge auf das Stromnetz verübt haben soll. In einem Bekennerschreiben soll er den "Kampf gegen fossile Brennstoffe" als Motivation genannt haben.
Dass die Bundesregierung danach von "Klimaextremismus" sprach, wies Banaszak zurück. Der Begriff solle einen Zusammenhang mit den Grünen herstellen, den es nicht gebe. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Motivation heraus, das Klima schützen zu wollen, Menschen schaden möchte", so Banaszak. "Wer das behauptet, lügt."
Vor wenigen Tagen hatte die Polizei bei Aachen einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der bundesweit Anschläge auf das Stromnetz verübt haben soll. In einem Bekennerschreiben soll er den "Kampf gegen fossile Brennstoffe" als Motivation genannt haben.
Dass die Bundesregierung danach von "Klimaextremismus" sprach, wies Banaszak zurück. Der Begriff solle einen Zusammenhang mit den Grünen herstellen, den es nicht gebe. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Motivation heraus, das Klima schützen zu wollen, Menschen schaden möchte", so Banaszak. "Wer das behauptet, lügt."
© 2026 dts Nachrichtenagentur