Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Jusufi, wie haben sich die verwalteten Vermögen von Lakefield Partners in den letzten 10 Jahren entwickelt, wie hat sich die Mitarbeiterzahl verändert, und welche wichtigsten Meilensteine haben die Unternehmensgeschichte geprägt? Bilal Jusufi: In den vergangenen zehn Jahren hat Lakefield Partners eine sehr erfolgreiche Entwicklung vollzogen. Wir sind mit einem kleinen Team und einer vergleichsweise kleinen Vermögensbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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