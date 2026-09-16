Zürich - Zwischen Juli 2025 und Juli 2026 sind die Angebotsmieten in der Schweiz erstmals seit 2019/20 wieder gesunken, im Durchschnitt um 1.7 %. Dies zeigt die Rental Home Market Price Analysis des Swiss Real Estate Institutes im Auftrag von newhome. Am deutlichsten fiel der Rückgang im Tessin mit -10.9 % und überraschenderweise im Kanton Zürich mit -3.3 % aus. Auch im Espace Mittelland sinken die Angebotsmieten leicht um 0.9 %. Den stärksten Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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