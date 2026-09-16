München - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im August deutlich verbessert. Das vom Münchener Ifo-Institut gemessene Geschäftsklima stieg von -29,0 auf -22,7 Punkte.



Ausschlaggebend waren die Erwartungen der Unternehmen: Der Indikator kletterte von -35,6 auf -23,3 Punkte. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage blieb dagegen unverändert, ist aber noch von einer gewissen Unzufriedenheit gekennzeichnet. "Die Unternehmen sehen zunehmend Licht am Ende des Tunnels", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die steigenden Baugenehmigungen nähren die Hoffnung, dass sich die Auftragslage in den kommenden Monaten belebt."



In den Auftragsbüchern ist davon bislang allerdings wenig zu sehen. Der Anteil der Unternehmen mit Auftragsmangel blieb mit 41,3 Prozent nahezu unverändert. Auch werden nach wie vor viele Vorhaben storniert: 13,4 Prozent der Unternehmen meldeten abgesagte Projekte. An Material kommen die befragten Unternehmen hingegen leichter. Nur noch 2,9 Prozent meldeten im August Engpässe bei wichtigen Vorprodukten, nach 8,5 Prozent im Juli. "Die bessere Stimmung ist bislang vor allem ein Vorschuss auf die Zukunft", sagte Wohlrabe. "Für eine nachhaltige Erholung müssen aus den genehmigten Projekten nun auch konkrete Aufträge werden."





© 2026 dts Nachrichtenagentur