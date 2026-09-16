Bern - Kurz vor dem Urnengang vom 27. September geraten beide Eidgenössischen Volksinitiativen stark unter Druck. Insbesondere die Neutralitätsinitiative rutscht laut den neuesten Umfragen von «20 Minuten»/Tamedia und SRG ins deutliche Nein ab. Auch die Ernährungsinitiative verliert an Boden und steht vor einer Niederlage. Gemäss der Mitteilung vom Mittwoch von «20 Minuten» und Tamedia zur zweiten Umfragewelle wird die Initiative «Wahrung der schweizerischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab