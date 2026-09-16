Zürich - Schweizer Firmen geraten zunehmend ins Visier von Cyber-Kriminellen. Diese setzen vermehrt KI ein, um an ihr Ziel zu gelangen. Einer Mehrheit der Unternehmen ist darauf laut einer Studie nicht genügend vorbereitet. Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte «swissVR Monitor» des Beratungsunternehmens Deloitte. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern wurden dabei laut den Angaben insgesamt 281 Verwaltungsräte befragt. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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