Baar - Glencore hat die Geschäftsbeziehungen mit dem Händler Radiant World und verbundenen Unternehmen beendet. Der Rohstoffkonzern hat nach eigenen Angaben Belege dafür gefunden, dass die Firmen gefälschte Rechnungen und Verträge sowie fingierte E-Mails an mehrere Finanzinstitute übermittelt haben. Derweil hat Radiant laut Bloomberg eine Milliardenklage gegen Glencore eingereicht. Laut einer Glencore-Mitteilung hätten die Unternehmen fälschlicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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