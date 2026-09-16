Pfäffikon - Der Transformatorenhersteller R&S hat im ersten Halbjahr 2026 einen deutlich tieferen Gewinn erzielt. Der Ausblick wurde derweil bestätigt. Das Unternehmen wies einen um 25,4 Prozent tieferen Nettogewinn von 22,4 Millionen Franken aus, wie aus einer Mitteilung am Mittwoch hervorgeht. Im Vorjahr war dieser noch mehr als verdoppelt worden. Die übrigen Kennzahlen wurden bereits Anfang August kommuniziert. So hat R&S einen um 13 Prozent tieferen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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