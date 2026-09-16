DJ Nordex liefert 13 Windanlagen mit 91 Megawatt Leistung nach Brandenburg
DOW JONES--Für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt soll der Windenergieanlagenhersteller Nordex 13 Turbinen mit 91 Megawatt Gesamtleistung liefern. Deren Montage werde auf 164 Meter hohen Türmen im September 2027 beginnen, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. In Betrieb genommen soll die erste Anlage im Projekt Schönermark-Passow ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
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September 16, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)
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