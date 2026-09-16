HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW in einer Branchenstudie von 69 auf 75 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Strukturelle Probleme in China seien zwar nicht verschwunden, aber nach der Gewinnwarnung im Juni stünden die Erwartungen vor dem bevorstehenden Kapitalmarkttag auf soliderer Basis, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. BMW bleibe fundamental stark und habe den Höhepunkt der Investitionen tatsächlich hinter sich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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