Für Elektrofachbetriebe, Solarteure und Energieberater ist das ein vertrauter Moment: Technisch ist das Projekt reif, doch der Auftrag droht zu scheitern. Photovoltaik-Contracting beziehungsweise ein On-Site-Power-Purchase-Agreement (PPA) können dann eine zusätzliche Umsetzungsoption sein. Wenn nicht die Technik, sondern das Kapital bremst Bei der klassischen Eigeninvestition trägt das Unternehmen die anfänglichen Investitionsausgaben (Capex) und wird Eigentümer der Anlage. Beim Contracting investiert dagegen ein Dritter, errichtet und betreibt die Photovoltaik-Anlage. Der Kunde stellt die geeignete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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