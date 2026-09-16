Zürich - Die Migros Bank erhält einen neuen Chief Operating Officer (COO). Clemens Eckert übernehme die Aufgabe im kommenden Dezember und werde dann im Verlauf des ersten Quartals 2027 auch Mitglied der Geschäftsleitung, wie die Migros-Tochter am Mittwoch mitteilte. Eckert war laut den Angaben in den vergangenen elf Jahren bei Swisscom tätig, wo er zuletzt die Einheit Banking Solutions verantwortete. In dieser Funktion habe er über 100 Banken in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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