Zürich - Die Schweizer Bankbranche steht vor einem Neuzugang. Die britische «Neobank» Revolut, deren Angebote bereits heute von über einer Millionen Schweizerinnen und Schweizern genutzt werden, beantragt nun eine Schweizer Banklizenz. Die Online-Bank will in den nächsten fünf Jahren mehr als 150 Millionen Franken in den Schweizer Markt investieren. Die Lizenzerteilung durch die Finanzmarktaufsicht Finma würde den Weg für ein vollständiges Bankangebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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