Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.490 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Hochtief, Siemens Energy und Infineon, am Ende Zalando, SAP und Volkswagen.



Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Es ist wieder Fed-Tag. Und es ist damit einer dieser Börsentage, die erst abends so richtig losgehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen preisten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit 94 Prozent. Damit würde der US-Leitzins zwischen 3,75 Prozent und 4 Prozent liegen. Es wäre die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2023.



"Der 2024 begonnene Senkungszyklus wäre damit nicht mehr unterbrochen, er wäre beendet", so Altmann. "Die hohe Inflationsrate und die zugleich robuste US-Wirtschaft machen einen Zinsschritt wahrscheinlich. Sicher ist aber nicht. Fed-Chef Kevin Warsh lässt sich im Vorfeld bekanntlich deutlich weniger in die Karten schauen als seine Vorgänger." Neben der Zinsentscheidung an sich werde es auch spannend, das Abstimmungsergebnis zu beobachten. "Dieses wird zeigen, wie sehr sich die Fed hinter Warsh versammelt oder eben nicht versammelt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1547 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8660 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen etwas: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 107,50 US-Dollar; das waren 126 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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