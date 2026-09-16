Die BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH beteiligt sich mit einem siebenstelligen Betrag an der retoflow GmbH. Die Ausgründung aus dem Forschungsumfeld des Fraunhofer IEE und der Universität Kassel entwickelt Software für die gemeinsame Planung von Strom-, Gas- und Wärmenetzen. Die Investition von BM H läuft über die HessenFonds Beteiligungen GmbH in retoflow. Deren rechenfähiger digitaler Zwilling für Energienetze führt vorhandene Netzdaten zusammen. Versorgungsunternehmen sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver