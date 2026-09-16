Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Klimaziele der EU nachdrücklich verteidigt. "Der Wandel ist komplex, und wir werden uns im Laufe der Zeit anpassen und dazulernen müssen", sagte sie am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im EU-Parlament in Straßburg. "Aber es besteht kein Zweifel: Europa kann, muss und wird den Kurs in Richtung unserer Klimaziele beibehalten."



Sie forderte die Mitgliedstaaten zudem auf, die Vorbereitung auf extreme Wetterereignisse erheblich zu verstärken. Dies sei besonders wichtig nach einem Sommer, der von extremen Hitzewellen und Waldbränden in ganz Europa geprägt war. Es sei auch an der Zeit, den Versicherungsschutz gegen Klimaschäden zu verbessern. Derzeit seien nur etwa 25 Prozent der Katastrophenschäden in Europa durch private Versicherungen abgedeckt. Dies bedeute, dass allzu oft die nationalen Haushalte als Versicherer letzter Instanz einspringen müssten. Um diese Lücke zu schließen, werde die Kommission eine Klimaversicherungsallianz einrichten.



Ohne ins Detail zu gehen, kündigte von der Leyen zudem an, einen europäischen Hitzewellenplan und eine europäische Wasserinitiative vorzustellen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen.





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