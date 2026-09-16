Photovoltaik erzeugt Strom und Abwärme. Schon in den Anfängen der Technologie versuchten Erfinder darum die Photovoltaik und die Solarthermie zusammenzudenken - das PVT-Modul war geboren. Auf der Vorderseite erzeugt es Strom, auf der Rückseite Wärme. Einen Überblick über die Vielfalt und Leistungsfähigkeit dieser Produktgruppe soll unsere neue Marktübersicht bieten. An der ersten Ausgabe beteiligen sich zwölf Unternehmen mit insgesamt 20 Produkten, die alle auf dem deutschen Markt verfügbar sind. Das Sandwich aus Photovoltaikmodul und Wärmetauscher kann für die verschiedenen Zwecke genutzt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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