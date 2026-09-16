St. Gallen - Mobilität befindet sich im grössten Wandel seit der Erfindung des Automobils. Künstliche Intelligenz, Sharing-Modelle und nachhaltige Mobilitätslösungen verändern nicht nur, wie wir uns fortbewegen, sondern auch, wie unsere Städte funktionieren, wie Unternehmen denken und wie wir leben und arbeiten. Am Startup Forum OLMA 2026 treffen innovative Unternehmerinnen, Vordenker sowie führende Mobilitätsexpertinnen auf die nächste Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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