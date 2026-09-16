Unterföhring (ots) -Das große Aufblühen am späten Abend: Big Brother schickt seine diesjährigen prominenten Bewohner in seinen Garten. Passend dazu wächst auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Ab durch die Hecke, direkt auf die große Showbühne: Jochen Bendel lädt ab Montag, 5. Oktober 2026, direkt im Anschluss an die Hauptshow gemeinsam mit seinen Gästen täglich live zur ausführlichen und bissigen "Promi Big Brother"-Analyse ein.So Big war Late Night noch nie: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" verlässt erstmals ihr kleines Wohnzimmer und sendet jeden Abend nahtlos aus dem glamourösen PromiBB-Studio vor Live-Publikum - weil gemeinsames Analysieren und Lästern noch mehr Spaß macht.Moderator Jochen Bendel: "Das ist ein wahnsinnig großer Schritt für unserer Lästerlagerfeuer, das 2014 in kleiner Kulisse auf sixx gestartet ist. Melissa ist natürlich nicht zu ersetzen - nach so vielen gemeinsamen Jahren schon gar nicht. Allein werde ich trotzdem nicht sein, denn ich bekomme ein ganzes Studio voller Menschen als Verstärkung - und ich habe vor, sie schamlos in unsere Late Night hineinzuziehen."Jeden Abend begrüßt Jochen Bendel Promis, Reality-Stars und Family & Friends der Bewohner. Gemeinsam wird live ein Blick über die Hecke des "Promi Big Brother"-Gartens geworfen und das Geschehen des Tages diskutiert und kommentiert. Alle Exit-Bewohner stellen sich direkt nach ihrem Auszug dem ersten Interview auf dem Late-Night-Sofa.Diese ersten zehn Bewohner sind bereit für den Einzug in den Garten: Box-Legende Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Star Maurice Dziwak, Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Sido-Ex Gia Georgina, Schauspieler Gedeon Burkhard, Creatorin Nina Bridney, GNTM-Finalist Godfrey Egbon und Reality-Sternchen Francesca Morgese. Sie tauschen den roten Teppich gegen den 24 Stunden von Kameras überwachten grünen Rasen ein - ohne Kontakt zur Außenwelt.Direkt im Anschluss an "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zeigt SAT.1 den Livestream aus dem PromiBB-Garten bis in die frühen Morgenstunden. Im "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" können Fans auf Joyn das Leben der Bewohner vom Einzug bis zum Finale rund um die Uhr miterleben."Promi Big Brother" hautnah: Tickets für die täglichen Live-Shows in Köln sind ab sofort unter https://myshow.de/formats/promi-big-brother erhältlich.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" - ab Montag, 5. Oktober 2026, täglich um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss "Promi Big Brother - Die Late Night Show" live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf JoynFotos der Bewohner, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohnern vorab können gerne individuell angefragt werden.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6353018