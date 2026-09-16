Uetikon am See - ETFBOOK (SquaredData AG) hat in einer von Expedition Growth Capital angeführten Finanzierungsrunde 13 Millionen US-Dollar eingeworben, an der sich auch der bestehende Investor BlackFin Capital Partners beteiligte. Diese Runde dient der Finanzierung der nächsten Wachstumsphase: dem Ausbau der Standard-Intelligence-Ebene für den globalen ETF-Markt und deren Ausweitung von der EMEA-Region auf zwei weitere schnell wachsende Regionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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