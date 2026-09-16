Die Green Planet Energy eG und Die Ehrenfelder Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG haben ihr Mieterstromprojekt in den Ossendorfer Gartenhöfen in Köln eingeweiht. Die Inbetriebnahme aller Gebäuderiegel soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Rund 70 Gäste nahmen an der Feier am 15. September 2026 teil, darunter etwa 40 Mieterinnen und Mieter sowie Vertreter:innen aus Politik und Verwaltung: William Wolfgramm, Beigeordneter für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften der Stadt Köln, Judith Litzenburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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