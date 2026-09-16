Die Intel-Aktie ist zuletzt unter die Marke von 100 US$ gefallen, ist aber am Mittwochmorgen mit einem Plus von über +4% die klare Nummer 1 im Nasdaq 100. Was gibt dem Chipriesen Aufwind und notiert die Aktie nun wieder dauerhaft im dreistelligen Bereich? Kommt diese Megakooperation? Es bahnt sich eine gewaltige Kooperation im Chipsektor an. Medienberichten zufolge spricht der südkoreanische Speicherchipriese SK Hynix mit Intel über den Aufbau einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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